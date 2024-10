Paola Cortellesi si racconta a Giorgio Armani Crossroads

Paola Cortellesi è una delle quattro protagoniste della nuova edizione di Giorgio Armani Crossroads, il progetto lanciato dalla maison nel 2021, che vede al centro storie di donne forti e consapevoli che hanno fatto scelte importanti.

Questa stagione, le quattro donne scelte come emblema di forza e determinazione saranno le co-protagoniste di una vera e propria miniserie, girata in una villa e diretta da Jenn Nkiru, vincitrice nel 2021 di un Grammy per il miglior video, quello del brano Brown Skin Girl di Beyoncé.

Oltre a Paola Cortellesi, scelta in particolare per il suo esordio alla regia nel 2023 con C'è ancora domani, un film che ha rappresentato una sfida personale e professionale, si racconteranno online a puntate, sui canali della Giorgio Armani, la ballerina, attrice e cantante americana Mette, che nel 2023 ha pubblicato il suo primo video musicale per il brano Mama's Eyes; l'attrice cinese Tan Zhuo che nel 2020, ha deciso di esporre pubblicamente le sue opere d'arte, frutto di una profonda riflessione sulla società contemporanea, sulla tecnologia e sull'impatto che essa ha sulle relazioni umane. A chiudere il quartetto Dianna Agron, attrice e cantante americana, nota per aver interpretato Quinn Fabray nella serie Glee.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA