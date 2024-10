Barlaam è l'Atleta dell'anno, 'felice di ispirare i giovani'

Il fuoriclasse del nuoto paralimpico Simone Barlaam è stato premiato come Atleta dell'anno, durante la consegna degli annuali riconoscimenti del Gruppo Giornalisti Sportivi - Ussi Lombardia.

"La più grande soddisfazione è rendermi conto di essere fonte di ispirazione per tanti giovani", ha detto il campione ringraziando i giornalisti per l'attenzione e lo spazio che da anni dedicano allo sport paralimpico 'ormai considerato al pari di quello olimpionico'. Squadra dell'anno è stata proclamata l'Atalanta vincitrice dell'Europa League.

Tra gli altri premi, consegnati nel teatrino di Palazzo Visconti, la targa Personaggio dell'anno quest'anno è stata assegnata ad un'intera comunità, Roncadelle (Brescia), che con i suoi atleti ha portato a casa tre medaglie d'oro da Parigi 2024.

La sottosegretaria allo Sport della Lombardia, Federica Picchi, l' ha consegnata al sindaco, Roberto Groppelli e all'assessore allo sport Pierluigi Marchina.

Per le Realtà Sportive Lombarde sono state premiate tre squadre di calcio protagoniste nella scorsa stagione di promozioni nella categoria superiore: il Como (in Serie A), il Mantova (in B) e l'Alcione Milano (in C).

Premiati anche molti giornalisti. Carlo Verdelli, opinionista e scrittore, ex direttore di numerose testate, ha vinto il Premio Gianni Brera, mentre il nuovo premio introdotto in ricordo di Gianni Mura, è andato a Massimiliano Castellani, scrittore di sport e caporedattore ad Avvenire. Il Gino Palumbo è stato consegnato a Sabrina Gandolfi, storico volto Rai, che sarà protagonista televisiva dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026. Al femminile anche due altri riconoscimenti: a Elena Pero (Sky Sport), il Candido Cannavò e a Giulia De Maio, giovane esperta di ciclismo (Tuttobiciweb), il premio Mauro Cortesi, dedicato ad un under 35 in memoria del giornalista dell'Ansa e consigliere Glgs-Ussi Lombardia scomparso 2 anni fa.

Diana Bracco, presidente di Fondazione Bracco che ha ospitato l'evento, ha ricevuto il neo-istituito premio Impresa e Sport per il proprio mecenatismo nel mondo sportivo. A conclusione per i riconoscimenti Momenti di Sport primo premio al fotografo varesotto Fabrizio Carabelli per la sua foto 'Salto delle farfalle ai cerchi'.



