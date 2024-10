San Siro: Scaroni, San Donato resta al centro strategia Milan

"Non c'è nessun bonus per i dirigenti ma sono assatanato per la realizzazione il nuovo stadio. Mi ci dedico da 5 anni. Non ho bisogno di bonus, credo sia un progetto essenziale per il Milan. San Siro? C'è un tunnel da costruire... Il tema è complicato. Finché noi e l'Inter non abbiamo un quadro completo è difficile avanzare. Il progetto San Donato resta al centro della nostra strategia, è un tema importantissimo": lo dice il presidente del Milan Paolo Scaroni rispondendo ad una domanda sul nuovo stadio rossonero durante il briefing media organizzato dopo l'assemblea degli azionisti del club. "San Siro tre o quattro mesi fa lo davamo tutti per morto per una impossibilità di far fronte al tema secondo anello.

Questo tema l'abbiamo dietro di noi, ora possiamo guardare avanti. Ma non vuol dire che abbiamo risolto tutti i problemi.

Una volta finita questa analisi - continua Scaroni - dovremmo fare quattro conti. Si immagini un percorso ancora lungo. Su San Siro ho ancora le ossa rotte da cinque anni di tentativi, mantengo sempre un certo tasso di preoccupazione".



