Nuovi locali in Casa per ragazze madri a Pavia

E' stata inaugurata oggi a Casa Benedetta Cambiagio, una Onlus di Pavia che accoglie ragazze e mamme con figli provenienti da contesti di fragilità e violenza, "Sala Rondini": un nuovo locale che aumenterà la capacità ricettiva della struttura. L'intervento è stato possibile grazie al contributo di Fondazione Banca del Monte di Lombardia (FBML).

L'opera di Casa Benedetta Cambiagio Onlus è iniziata a Pavia nel 1826 per felice intuizione di Santa Benedetta Cambiagio Frassinello. La Casa opera in collaborazione con i Servizi Sociali del Comune e il Tribunale per i minorenni. La capienza massima della struttura è di 36 posti. L'appartamento ristrutturato sarà dedicato a un nucleo familiare composto da una mamma con bambini piccoli. «Come consiglio di amministrazione abbiamo deciso di fare qualcosa di diverso dal consueto intervento di manutenzione, abbiamo voluto pensare in particolare ai nostri ospiti più piccoli - ha sottolineato Paolo Bresciani, presidente di Casa Cambiagio -. I proventi che percepiamo, ma è una situazione comune a tutte le realtà dedite all'accoglienza, non sono neanche sufficienti per sostenere i costi di gestione delle comunità. Ogni investimento, miglioria, manutenzione straordinaria può essere attuato solo quando vi sono entrate straordinarie».

"Sono felice di toccare con mano l'effetto dell'attività della nostra Fondazione - ha spiegato Mario Cera, presidente dalla FBML -. Qui tutto è concreto. La nostra Fondazione ha scolpito nei suoi principi fondamentali la solidarietà e l'uguaglianza. Sono precetti costituzionali. La solidarietà e l'uguaglianza a Casa Benedetta Cambiagio Onlus trovano un punto d'incontro. Quando la Casa è nata, quasi duecento anni fa, probabilmente la situazione era ancora più grave, ma non tutto è risolto. Casa Benedetta Cambiagio Onlus è uno degli esempi davvero meritori del volontariato pavese".



