Amplifon avvia in Italia e Spagna campagna per cura dell'udito

Amplifon ha ideato una nuova campagna di sensibilizzazione per la cura dell'udito. Il gruppo opera nel settore dei servizi e delle soluzioni per la cura dell'udito con 20.300 persone e 10.000 negozi in 26 paesi del mondo.

La nuova campagna di sensibilizzazione è finalizzata a dimostrare quanto sentire bene significhi non solo recuperare l'udito ma anche vivere pienamente le relazioni sociali con le persone care. Tra i protagonisti ci saranno i clienti reali di Amplifon i quali, durante un normale controllo dell'udito in negozio, si emozionano ascoltando a sorpresa un messaggio speciale da parte di una persona cara, un nipotino, un figlio o un amico. Il claim della campagna è "Non è solo il tuo udito.

Per noi, è la tua vita", perché per Amplifon "migliorare la qualità della vita delle persone è una promessa che si rinnova ogni giorno e che prende forma grazie all'esperienza audiologica, all'innovazione tecnologica e, soprattutto, all'empatia e all'attenzione che deriva dalla propria missione", spiega la società.

La campagna, firmata dall'agenzia creativa Small e dalla casa di produzione Indiana Production, è in onda sui principali canali TV, sulle piattaforme digitali e sui social media in Italia e Spagna con versioni da 90, 30 e 15 secondi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA