Affidato a Brera il Cenacolo vinciano

Il Cenacolo vinciano entra a far parte di Brera: lo prevede l'atto di modifica del decreto ministeriale sull'organizzazione dei musei inviato agli organi di controllo che 'affida' alla Pinacoteca la Biblioteca Braidense, Palazzo Citterio e anche il Cenacolo. "Nella mia prospettiva della Grande Brera - ha detto il direttore di Brera Angelo Crespi — e in considerazione di una rinnovata alleanza tra Pinacoteca e Accademia, riportare il Cenacolo nel suo alveo storico non può che aumentare la forza di un progetto che avrà importanti riflessi positivi sia sul sistema museale lombardo sia su quello nazionale'.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA