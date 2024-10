Medici ospedali privati, non ricoverare da Ps non è sbagliato

"Le parole dell'assessore Bertolaso che lamenta come noi personale sanitario che opera negli ospedali privati accreditati non facciamo la nostra parte ci offendono profondamente sia in quanto medici sia perché totalmente contrarie alla verità. L'analisi relativa ai ricoveri dei pazienti provenienti dai Pronto soccorso delle strutture pubbliche e di quelle accreditate, presentato da Ats Milano, si è prestata a una facile strumentalizzazione che danneggia un'intera categoria di professionisti che con dedizione lavora quotidianamente in prima linea rispondendo nel miglior modo possibile alle esigenze dei pazienti". Così il personale medico dei Pronto soccorso degli ospedali privati accreditati lombardi, in una nota, replicano alla Regione e dell'assessore alla Sanità Guido Bertolaso.

A "Bertolaso ricordiamo qualcosa che sa benissimo: non ricoverare pazienti dal Pronto soccorso non è indice di inefficienza e cattiva gestione, come è stato lasciato intendere, ma al contrario è sinonimo di appropriatezza e di attenzione alle reali necessità delle persone che si rivolgono ai nostri ospedali. Fare molti ricoveri in urgenza quando non è strettamente necessario non significa garantire il migliore percorso di cura al paziente. Spesso e volentieri l'assetto ospedaliero, con il conseguente ricovero, non è la strada corretta da percorrere, magari è la più facile, ma non può essere certo considerato l'unico parametro per valutare l'efficienza o meno di una struttura, che privata accreditata o pubblica che sia, colma spesso le lacune dell'assistenza territoriale".



