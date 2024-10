Mariacarla Boscono e Claudio Stecchi al gala di To Get There

C'erano anche i neo sposi Mariacarla Boscono e Claudio Stecchi, ieri sera a Milano, alla terza edizione della cena di raccolta fondi organizzata da To Get There, l'associazione benefica fondata dal celebre agente delle top model Piero Piazzi e da Massimo Leonardelli.

Durante la serata a Palazzo Parigi, grazie a una lotteria benefica, sono stati raccolti fondi per progetti di sviluppo sostenibile e assistenza sanitaria in Uganda, Sud Sudan e nella Repubblica Centrafricana e sono stati presentati quelli finanziati nel 2024: il completamento a Gulu, in Uganda, dell'Health Center, che fornisce cure mediche essenziali e supporto alla comunità locale, e della Casa Racisci Zani, un rifugio pensato per offrire una seconda possibilità ai giovani senza fissa dimora. Sono stati anche conclusi i lavori per il dormitorio e la mensa a Bangui, nella Repubblica Centrafricana.

"Il mio più grande dolore - ha raccontato Piero Piazzi - è quello di non avere avuto figli, ma ogni volta che sono in Uganda questo vuoto viene colmato dalla presenza dei bambini di cui ci occupiamo. Vorrei portarmeli tutti via. E arriverà il momento, molto prima di quanto si pensi, in cui mi trasferirò lì".

Nel 2025, grazie ai fondi raccolti con il gala di ieri - cui hanno partecipato sostenitori come Bebe Vio, Vinicio Marchioni, Frida Giannini, Arisa e Michele Bravi, che si è esibito per gli ospiti - To.Get.There progetta la costruzione di due nuovi pozzi d'acqua, vitali per le comunità locali.

Durante l'evento sono anche stati consegnati i To.Get.There Awards: tra i premiati Franco Vaccari, presidente di Rondine Cittadella della Pace, organizzazione impegnata nella riduzione dei conflitti a livello globale e Andrea Bosca, ambasciatore della non profit EveryChildIsMyChild.



