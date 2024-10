Intitolato a Mariangela Melato il teatrino del Trotter a Milano

Il teatrino del parco Trotter a Milano è stato intitolato, questa mattina, all'attrice Mariangela Melato, allieva della Casa del Sole - oggi Istituto Comprensivo Francesco Cappelli - dal 1949 al 1956, dove ha conseguito la licenza elementare e il titolo della scuola di avviamento.

Qui, grazie alla innovatività dei metodi pedagogici della scuola all'aperto del Trotter, alla sensibilità delle sue insegnanti, tra cui la maestra Matilde Cortese e l'insegnante di dizione e recitazione Jolanda Donadio, la grande artista scomparsa nel 2013 ebbe modo di scoprire e iniziare a coltivare le sue attitudini artistiche che ne hanno fatto poi una delle più grandi interpreti del teatro italiano.

Renzo Arbore ha ricordato Mariangela Melato in un videomessaggio: "Era una ragazza straordinaria che negli occhi aveva tutto: serietà, rigore, bellezza e arte". Anna Melato, attrice e sorella di Mariangela, ha chiuso l'incontro ricordando gli anni della scuola: "Essere qui oggi per me è come tornare a casa. Mariangela buttava via tutto, ma ha conservato i quaderni del Trotter".

Alla cerimonia sono intervenuti, fra gli altri, Anna Scavuzzo, vicesindaco di Milano, Simone Locatelli, presidente del Municipio 2, Francesco Muraro, dirigente scolastico dell'istituto Francesco Cappelli, Marina Regina, dell'archivio storico della Casa del Sole, Elisabetta Nigris, pedagogista dell'Università Bicocca e Maurizio Porro, critico teatrale e cinematografico.



