In 4mila a Milano sotto la pioggia per la pace

Sono circa 4mila le persone arrivate in piazza della Scala a Milano per la manifestazione pacifista promossa da Europe for Peace - Rete italiana Pace e Disarmo, Fondazione PerugiAssisi per la cultura della pace, AssisiPaceGiusta, Sbilanciamoci, La Via Maestra e a cui hanno aderito anche Cgil, Anpi, Pd, Sinistra Italiana, i Verdi e l'associazionismo cattolico.

Il corteo è partito sotto la pioggia dall'Arco della Pace ed è cresciuto man mano lungo il tragitto. Presente in piazza della Scala anche una delegazione curda che ha acceso un paio di fumogeni.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA