Incidente in A4 tra auto e due tir, due feriti nel Milanese

Due giovani di 22 e 23 anni sono rimasti feriti nello scontro tra due camion e un'auto, oggi pomeriggio sull'autostrada A4, tra le uscite di Sesto San Giovanni (Milano) e la barriera di Milano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Monza, i quali per estrarre i giovani dalla vettura hanno dovuto utilizzare una cesoia.

Uno dei due giovani è stato trasportato al San Gerardo di Monza con l'elisoccorso, non in pericolo di vita, mentre il secondo in ambulanza con traumi non gravi, sempre nello stesso ospedale.

Illesi i conducenti dei due mezzi pesanti. L'incidente, sulle cui cause gli accertamenti sono ancora in corso, ha rallentato ulteriormente la circolazione sull'autostrada dove da stamattina si sono registrati 13km di coda per lavori in corso.



