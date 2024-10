Il Narciso di Caravaggio da palazzo Barberini alla Brianza

Il Narciso, una delle opere più note del Caravaggio, lascia temporaneamente Palazzo Barberini per essere esposto a Merate, in Brianza, da domani al 29 novembre 2024. All'inaugurazione, alle 11.30 a Villa Confalonieri, saranno presenti, tra gli altri, Ignazio La Russa, presidente del Senato; Maurizio Lupi, presidente Fondazione Costruiamo il Futuro; Gianmarco Mazzi, sottosegretario al Ministero della Cultura; Nicola Monti, amministratore delegato Edison; Thomas Clement Salomon, direttore Gallerie Nazionali di Arte Antica di Roma; Giovanni Morale, vice direttore Gallerie d'Italia - Milano e curatore della mostra in Brianza.

La mostra "Caravaggio. Il Narciso di Palazzo Barberini. La grande arte in Brianza" è realizzata da Fondazione Costruiamo il Futuro, insieme alle Gallerie d'Italia di Intesa Sanpaolo e con Edison in veste di main partner. L'evento s'inserisce nel ciclo di esposizioni dedicate alla grande arte in Brianza, che nel 2023 ha visto protagonista l'opera di Marco d'Oggiono "La Madonna del Latte" proveniente dalla Pinacoteca Ambrosiana.





