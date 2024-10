A Milano un sabato di cortei contro la guerra e le Olimpiadi

Partirà alle 14.30 di domani dall'Arco della Pace, la manifestazione milanese "Fermiamo le guerre, il tempo della Pace è ora". Milano è una delle sette città dove si terrà la giornata di mobilitazione nazionale promossa dal 'Coordinamento Campagne Rete Italiana Pace e Disarmo', che vede insieme Europe for Peace, Rete italiana Pace e Disarmo, Fondazione PerugiAssisi per la cultura della pace, AssisiPaceGiusta, Sbilanciamoci.

L'Associazione Palestinesi d'Italia, insieme a Udap e Giovani palestinesi, per chiedere il cessate il fuoco su Gaza si troverà invece alle 15 in stazione centrale, per dirigersi in corteo - il 55esimo a Milano dall'inizio del conflitto - verso San Babila. "Contro il saccheggio olimpico di Milano Cortina', sempre alle 15, si terrà infine un presidio sotto la regione Lombardia, organizzato dal 'C.I.O. - Comitato Insostenibili Olimpiadi'.

All'arco della Pace confluiranno associazioni, sindacati, movimenti e forze politiche provenienti da Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia. Il corteo percorrerà viale Molière, Largo Cairoli, Cordusio per finire in Piazza della Scala dove, sul palco allestito per l'occasione, si susseguiranno gli interventi di artisti come Alessio Lega e Cochi Ponzoni e interverrà Rossella Miccio, presidente nazionale di Emergency.

"È arrivata l'ora del cessate il fuoco dall'Ucraina a Gaza: è arrivato il tempo per la politica e la diplomazia - dice la presidente di Emergency - di rimboccarsi le maniche e assumersi le proprie responsabilità affinché tacciano le armi e si arrivi ad un negoziato di pace".



