A Milano la M1 compie 60 anni e festeggia in musica

Spegne 60 candeline la prima linea della metropolitana di Milano, la 'Rossa', che è stata inaugurata l'1 novembre del 1964, con il primo treno da Lotto a Sesto Marelli che partì alla presenza dell'allora sindaco Pietro Bucalossi e del cardinale Giovanni Colombo. In realtà, il primissimo viaggio avvenne in esclusiva il 12 aprile 1964 con l'allora presidente della Repubblica Antonio Segni.

Per celebrare questo traguardo Atm, la società che gestisce il trasporto cittadino, regala a Milano tre giorni di musica, rigorosamente anni Sessanta, nella stazione di San Babila, dove oggi c'è uno dei punti di connessione con la nuova linea M4 .

Venerdì 1° novembre dalle 16 alle 19, sabato 2 e domenica 3 dalle 15 alle 19, la stazione del centro di Milano diventa palcoscenico in stile pop e retrò, dove cantanti, musicisti e ballerini intratterranno il pubblico con brani che vanno da Mina ai Rolling Stones, da Battisti ai Beatles, da Gino Paoli ai Pink Floyd. L'iniziativa ha la collaborazione di Open Stage, che porta la musica nelle stazioni della metropolitana.

La M1 è la linea più frequentata della rete con 500mila persone che la utilizzano quotidianamente. Ed è anche una icona di design grazie al corrimano 'Filo d'Arianna', l'orologio e la segnaletica rossa di Bob Noorda, Franco Albini e Franca Helg, che hanno vinto nel 1964 il Compasso d'Oro. Quando fu aperta la M1 era lunga 12,5 chilometri con 21 stazioni, negli anni successivi venne prolungata in diverse fasi fino ad arrivare oggi a 27 chilometri e 38 stazioni.



