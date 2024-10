Milano vara un piano da 10mila case contro il caro affitti

Il sindaco di Milano Giuseppe Sala lo aveva annunciato e ora il Piano Casa del Comune da 10mila appartamenti è realtà, la delibera è passata in giunta questa mattina. L'obiettivo è aiutare la classe media, che fatica a trovare appartamenti a prezzi calmierati, in una città dove il caro affitti è diventato emergenza. Il Comune metterà a disposizione dei privati, anche gratuitamente, cedendo il diritto di superficie e mantenendo la nuda proprietà, 21 aree in città e 4 fuori, per realizzare 10 mila alloggi in locazione permanente con canoni non superiori a 80 euro al metro quadro all'anno.

"Stiamo guardando a quei cittadini che hanno un reddito tra 1500 e 2500 euro al mese - ha detto il sindaco Sala -, che hanno bisogno di case in affitto con un canone di locazione che non superi gli 80 euro al metro quadro all'anno, con affitti a lunghissimo termine". Il Piano Casa sarà realizzato, secondo i programmi, in circa 10 anni, mentre per le prime quattro aree il via ai cantieri dovrebbe avvenire entro la fine del mandato della giunta.



