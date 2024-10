Giovane accoltellato in una stazione nel Milanese, è grave

Un giovane è stato ferito a coltellate nella stazione ferroviaria di Melegnano (Milano). Le sue condizioni, secondo le prime informazioni, sarebbero gravi.

È accaduto poco prima delle 17 di giovedì quando è scattato l'allarme e il 118, giunto in stazione, ha soccorso un 22enne che presentava ferite da arma bianca al torace e alla schiena. Il ragazzo è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Humanitas di Rozzano (Milano). Secondo le prima informazioni il 22enne, di origine nordafricana, sarebbe stato avvicinato in stazione da due altri giovani, probabilmente anch'essi nordafricani, e a un certo punto colpito con un'arma da taglio, una lama o forse un coccio di bottiglia. I due poi si sono velocemente allontanati ed ora sono ricercati. Sul posto anche la Polizia scientifica per i rilievi. Sul caso indaga la Polfer che sta cercando di ricostruire l'accaduto.



