Centrali prevenzione e multi-disciplinarietà in cardio-oncologia

La cardio-oncologia è una disciplina medica oramai consolidata finalizzata alla diagnosi, prevenzione e gestione delle malattie cardiovascolari nei pazienti oncologici. Fondamentale è l'attività di diagnosi ed eventuale trattamento delle possibili complicanze cardiache dei farmaci antitumorali, così come la gestione cardiovascolare del paziente che ha o ha avuto in passato una malattia tumorale.

Importanti sono un approccio multidisciplinare e soprattutto l'efficacia della prevenzione.

E' questo il tema - nello specifico "Cuore e prevenzione cardio-vascolare nel paziente oncologico" - delle Giornate Cardiologiche del Centro Cuore Milano-Malpensa, l'appuntamento scientifico organizzato e promosso dalla Fondazione Iseni Y Nervi giunto alla sedicesima edizione.

L'evento è stato presentato a Roma, alla Sala Caduti di Nassirya di Palazzo Madama. Fra i presenti Fabrizio Iseni e Andrea Macchi, il presidente della Fondazione Iseni Y Nervi e il direttore generale degli Istituti di Ricovero e Cura, il deputato Stefano Candiani e l'ex senatore Antonio Tomassini, presidente dell'Associazione iniziativa parlamentare e legislativa per la salute e la prevenzione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA