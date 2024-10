Calcio: 100 Daspo a tifosi del Milan con spranghe a Firenze

Sono in arrivo 100 Daspo firmati dal questore di Firenze Maurizio Auriemma per altrettanti tifosi del Milan che arrivarono allo stadio Artemio Franchi con coltelli e spranghe. La Digos fiorentina trovò a bordo di loro pullman un vero arsenale di oggetti atti ad offendere il 6 ottobre scorso.

La questura di Firenze rende noto che Auriemma sta ultimando, in questi giorni, l'emissione dei Daspo: 77 sono già firmati e sono in corso di notifica, prevedono il divieto di accesso negli stadi per una durata che va da 1 a 5 anni; altri 23 provvedimenti, con prescrizioni, per altrettanti tifosi rossoneri, sono in elaborazione e per questi ultimi casi la durata partirà da un minimo di 5 anni.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA