La Caritas ambrosiana compie 50 anni e festeggia alla Scala

Compie 50 anni la Caritas Ambrosiana costituita con decreto dell'arcivescovo Giovanni Colombo il 18 dicembre 1974, e da allora cresciuta tanto da aver aiutato poco meno di 380 mila persone in situazione di bisogno lo scorso anno. Per celebrare questo primo mezzo secolo sono in programma una serie di momenti di festa e ringraziamento che inizieranno il 9 novembre con un convegno all'università Cattolica.

L'appuntamento clou sarà comunque il 15 dicembre quando alle 17:30 l'arcivescovo Mario Delpini celebrerà in cattedrale una messa per operatori, responsabili e volontari della Caritas. Per 300 operatori ed utenti della Caritas sarà poi allestita una cena nel ridotto dei palchi della Scala, grazie a Camera di Commercio, Promo.Ter Unica e Apeca Associazione Ambulanti (ovvero gli organizzatori del mercatino di Natale in piazza Duomo).

Alle 20:30 invece è previsto il concerto della Cappella musicale del Duomo, con biglietti ancora disponibili. Si tratta del debutto nel teatro milanese della Cappella musicale che eseguirà la Missa Papae Marcelli, composizione polifonica cinquecentesca di Giovanni Pierluigi da Palestrina che finora alla Scala non è mai stata eseguita integralmente. "È una proposta alla città che si fa a sua volta dono, grazie alle finalità di questa serata speciale" ha sintetizzato l'arciprete del Duomo, monsignor Gianantonio Borgonovo.

"Celebrare oggi questa importante storia, snodatasi nel corso di mezzo secolo, - ha ricordato l'assessore milanese al Welfare Lamberto Bertolè - ci permette di guardare indietro con consapevolezza per onorare i traguardi raggiunti e, contemporaneamente, di rilanciare insieme la vivacità di un'istituzione che ha saputo, negli anni, rinnovarsi e adattarsi ai tempi".

Sono in tutto 873 Caritas parrocchiali, 400 i centri d'ascolto, 896 centri di servizio (sportelli, laboratori, comunità e altri luoghi di accoglienza e assistenza), 76 Distretti del Fondo Diamo Lavoro.

"Mezzo secolo di attività al servizio dei poveri e delle comunità locali - ha osservato il direttore di Caritas Ambrosiana Luciano Gualzetti -non avrebbero potuto raggiungere frutti tanto preziosi, se non fossero state condotte in autentico spirito di collaborazione con diversi soggetti della realtà ambrosiana. Siamo parte di una città e di un territorio che proviamo ogni giorno a rendere più umani" "Milano sa unire attrattività a solidarietà - gli ha fatto eco il segretario generale della Camera di Commercio Marco Barbieri -. L'evento di domenica 15 dicembre alla Scala lo conferma" . E anche per la Scala convinta che "l'arte, la musica, il teatro debbano integrarsi sempre di più nella comunità cittadina." come ha detto il direttore della Comunicazione Paolo Besana, l'appuntamento con la Caritas avrà "un'importanza particolare".



