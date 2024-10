J-Ax e Tozzi al Forum con Raf per i 40 anni di Self Control

J-Ax, Umberto Tozzi e molti altri saliranno sul palco del Forum di Assago, il prossimo 8 novembre, per festeggiare con Raf i 40 anni di 'Self control', che coincidono con i suoi 40 anni di carriera.

"Self control è nata 40 anni fa da un giro di chitarra tipicamente rock, il resto della storia l'abbiamo fatto insieme" dice l'artista culto degli anni'80. "L'attesa - continua - mi fa sentire elettrizzato e allo stesso tempo curioso per l'atmosfera che prenderà vita sul palco insieme ai miei amici ospiti", che canteranno con lui i suoi brani più celebri tra cui "Sei La Più Bella Del Mondo", "Il battito Animale, "Cosa Resterà degli Anni '80", "Ti Pretendo", "Infinito", "Stai con Me", "Non è mai un errore" e molti altri ancora.

Dopo il live dell'8 novembre all'Unipol Forum continueranno i festeggiamenti con un tour celebrativo di otto appuntamenti live, che farà tappa il 15 novembre all'Atlantico Live di Roma; 16 novembre all'Estragon Club di Bologna; 21 novembre al Teatro Cartiere Carrara a Firenze; 23 novembre a Dis_Play di Brescia; 27 novembre al Teatro Concordia di Torino; 30 novembre al Gran Teatro Geox di Padova; 6 dicembre alla Casa della Musica di Napoli; 7 dicembre all'Eremo Club di Molfetta (BA). I biglietti sono disponibili su www.ticketone.it.



