De Corato,contro truffe anziani sensibilizzazione in parrocchie

"Il recente arresto della banda criminale che derubava anziani indifesi a Milano è solo l'ultimo episodio di una serie di attacchi vigliacchi contro le persone più fragili della nostra società. È fondamentale intervenire non solo con le Forze dell'Ordine, ma anche attraverso una campagna di prevenzione su larga scala": lo afferma il deputato di FdI, Riccardo De Corato, ex vicesindaco del capoluogo lombardo.

Secondo il parlamentare "bisogna ripristinare gli incontri nelle parrocchie, promossi ai miei tempi dal Comune insieme ai Carabinieri e alla Polizia locale, per spiegare agli anziani come difendersi da questi raggiri. Inoltre, è necessario tornare a trasmettere spot televisivi informativi su Rai e tv locali, affinché siano chiare le indicazioni fornite dalle Forze dell'Ordine. La sicurezza degli anziani deve essere una priorità per tutti".



