Al Piccolo il nuovo 'Arlecchino servitore di due padroni'

Debutta il 24 ottobre, nella storia sala di via Rovello, una nuova edizione di 'Arlecchino servitore di due padroni', spettacolo dei record del Piccolo di Milano, con le sue 3017 recite. La storica rappresentazione di Giorgio Strehler viene messa in scena da Stefano De Luca e vede il debutto di un nuovo Arlecchino, Andrea Coppone, che si alternerà in alcune recite a Enrico Bonavera.

Sul palco i giovani attori diplomati alla scuola del Piccolo, come nell'edizione del Buongiorno del 1990. È ripresa dall'allestimento 'dell'addio' del 1987, invece, la scarnificazione della scena. "Questo Arlecchino è una grande avventura e un grande rischio - chiosa De Luca - quella di superare il tempo, con una generazione di attori che lascia il posto a quella nuova".

A simboleggiare questo passaggio la presenza, questa mattina alla presentazione, dei due Arlecchino, Bonavera e Coppone, seduti fianco a fianco, "uno carico di esperienza e uno - spiega De Luca - che muove i suoi primissimi passi", ma che ha già vestito i panni di Arlecchino nella piece 'L'isola di Arlecchino' e proprio grazie a questo spettacolo, visto al Piccolo tanti anni fa, ha scelto di fare l'attore.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA