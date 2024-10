Chiuso laboratorio di pasta in Brianza, eliminati 60kg di cibo

Un laboratorio per la produzione di pasta e alimentari destinati a ristoranti e mense aziendali nell'area metropolitana milanese, con sede a Monza, è stato chiuso dopo un'ispezione della Polizia Locale, per le condizioni igieniche enormemente precarie e definite dagli operatori "inimmaginabili", per l'utilizzo di macchinari non conformi per la produzione di tali prodotti e senza aver acquisito la Scia sanitaria.

Oltre 60 i kg di prodotti già pronti al consumo che sono stati sequestrati ed eliminati. Gli agenti hanno operato il controllo insieme ai tecnici Ats di Monza, e una volta nel laboratorio con sede operativa nel quartiere Regina Pacis di Monza, si sono trovati davanti a cibo conservato male, in presenza di un odore "nauseabondo", e con i prodotti sparsi per i locali vicino a macchinari non idonei. Oltre alla chiusura dell'attività ai titolari è stata consegnata una sanzione 10 mila euro.



