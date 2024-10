Al Teatro Carcano rassegna contro la violenza sulle donne

Affinché la Giornata Internazionale per l'Eliminazione della Violenza contro le Donne non sia solo una ricorrenza ma un'occasione di sensibilizzazione e di mobilitazione civile, dal 25 novembre al 1 dicembre il Teatro Carcano di Milano ospiterà una rassegna contro la violenza di genere.

Si inizia con Uomini si diventa - Nella mente di un femminicida, un reading condotto da Alessio Boni e Omar Pedrini, mentre attrici e donne della società civile daranno voce alle vittime del femminicidio con Ferite a morte, reading di Serena Dandini e Maura Misiti scritto nel 2012. Ad accompagnare Dandini in scena saranno Lella Costa, Orsetta De Rossi, Rita Pelusio, insieme alle lettrici Saba Anglana, BigMama, Claudia De Lillo, Elisa Ercoli, Lorenza Ghidini, Veronica Lucchesi, Serena Sinigaglia.

Si prosegue con Il maschio inutile, con i quattro uomini della Banda Osiris, un narratore di storie, Federico Taddia, e uno scienziato dell'evoluzione, Telmo Pievani. Monica Guerritore, con 'Quel che so di lei: donne prigioniere di amori straordinari' racconta in scena i momenti finali della tragica vita di Giulia Trigona, zia di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, trovata morta, massacrata da 27 coltellate, nella camera del giovane ufficiale che aveva lasciato. In 'Svelarsi' a parlare è invece il corpo, denudato. Accolto dal Carcano quasi in modo carbonaro due anni fa, l'happening rivolto solo alle donne o a chi si sente tale, creato, diretto e interpretato da Silvia Gallerano con 8 attrici, è un momento di condivisione e di riflessione su temi come il femminismo, l'umiliazione, la rivalsa e l'autodeterminazione.

A chiudere la rassegna un incontro interattivo col pubblico, MA COSA HO FATTO? perCORSO PER DIVENTARE UOMINI NUOVI, in cui i filosofi Andrea Colamedici (TLON) e Lorenzo Gasparrini si impegnano a smontare gli stereotipi dietro il gender gap tra uomo e donna.



