A Mantova attesa per stasera piena del Po di criticità elevata

La piena del Po è attesa nel Mantovano per la serata di oggi. A Borgoforte, secondo l'Aipo, l'acqua dovrebbe superare la terza soglia di criticità elevata (colore rosso). A provocare l'innalzamento del livello i consistenti apporti che arrivano dagli affluenti emiliani.

Il maltempo sta concedendo una tregua e questo consente di gestire meglio l'attesa dell'onda di piena. La conca di navigazione di San Leone a Governolo (Mantova), che consente il passaggio delle navi fluviali dal Po al Mincio e viceversa, è stata chiusa fino al passaggio della piena.

Gli uffici territoriali dell'Agenzia interregionale per il Po continuano a monitorare , 24 ore su 24, il livello del fiume e degli affluenti emiliani, in particolare la Secchia che attraversa il basso Mantovano.

L'ondata di piena di quest'ultimo fiume sta transitando in queste ore senza creare particolari problemi se non l'allagamento di qualche tratto golenale. Attivi tutti consorzi di bonifica soprattutto della bassa, dove sono in funzione gli impianti di pompaggio in grado di gestire i quantitativi di pioggia caduti negli ultimi giorni, prelevandoli dal reticolo idrico per scaricarli nel Po. Situazione sotto controllo anche per quanto riguarda i livelli di Chiese e Oglio in diminuzione.



