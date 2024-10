A Amelie Nothomb il premio per 'La migliore scrittrice europea'

E' Amélie Nothomb con "Psicopompo" (Voland, 2024) la vincitrice del Premio Europeo Rapallo Bper Banca 2024 "La migliore scrittrice europea", sostenuto dalla Rappresentanza in Italia della Commissione Europea, e nato nell'ambito del Premio Rapallo Bper Banca 2024, il riconoscimento dedicato alle migliori autrici italiane nella narrativa e saggistica promosso dalla Città di Rapallo con il sostegno di Bper Banca. A decretare il riconoscimento la giuria composta da Maria Luisa Agnese, Massimo Bernardini, Mauro Bonazzi, Eva Cantarella, Lella Costa, Margherita Rubino, Nadia Terranova. La serata di premiazione si terrà domenica 3 novembre al Teatro Carcano di Milano. "Psicopompo" è romanzo penetrante e profondo che, sostituendo agli occhi della bambina immaginifica e curiosa quelli della giovane donna che sa guardarsi dentro e guardare oltre, - si legge nelle motivazioni - suggerisce mondi diversi e inquietanti ove trovare risposte all'ansia e al dolore del vivere". Scrittrice di culto in Francia e non solo, Nothomb ha esordito nel 1992 con "Igiene dell'assassino" e da allora pubblica un libro l'anno scalando ogni volta le classifiche di vendita. Nel suo trentaduesimo romanzo, "Psicopompo", Nothomb parla del suo amore per gli uccelli e per il loro volo, della sua infanzia errabonda al seguito del padre diplomatico, della violenza subita appena dodicenne sulla spiaggia di Cox's Bazar in Bangladesh. A cui fanno seguito il trauma, l'anoressia come crudele possibilità di resurrezione e infine il potere salvifico della scrittura con la severa disciplina necessaria. Pagine intrise di intimità per il romanzo più personale e autobiografico della pluripremiata e amatissima autrice belga, che riceverà un premio del valore di 5.000 euro. L'assegnazione del Premio Europeo precederà la Cerimonia finale del Premio Rapallo Bper Banca 2024 - che si terrà sabato 9 novembre 2024 all'Hotel Excelsior Palace di Rapallo - durante la quale verranno proclamate le vincitrici della terza edizione, selezionate dalla giuria fra oltre 130 candidature da parte di una quarantina di case editrici di tutta Italia.



