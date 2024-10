Oltre 2000 runner alla gara podistica CorriBicocca

Oltre 2000 tra studenti, docenti, dipendenti di Milano-Bicocca, sportivi e appassionati, si sono ritrovati questa mattina al Bicocca Stadium , sfidando la pioggia per la settima edizione della CorriBicocca, la gara podistica organizzata dall'Università di Milano-Bicocca, da CUS Bicocca e CUS Milano.

Tra corridori provenienti da Regno Unito, Francia, Spagna, Finlandia, Marocco e Turchia, hanno trionfato Leo Paglione, che ha dominato la distanza di 10 chilometri della competitiva maschile con un tempo di 30'34'', e Nicole Svetlana Reina, che ha guadagnato il gradino più alto del podio fermando il cronometro sui 34'08''.

Quest'anno CorriBicocca ha scelto di sostenere, con un contributo di 5mila euro, il progetto TAKE CARE-UniMiB, che mira a diffondere e sviluppare programmi di cura e attenzione dedicati alle giovani pazienti oncologiche in trattamento chemioterapico.



