Consigliere Brescia affianca in post bandiera nazista e Israele

Ha pubblicato sul proprio profilo Facebook l'immagine di una bandiera della Germania nazista affiancata a quella di Israele mettendo le due bandiere in sintonia. Poi dopo qualche ora ha rimosso il post. Protagonista il consigliere comunale di maggioranza a Brescia Iyas Ashkar, palestinese, eletto nella lista civica della sindaca Castelletti.

La prima reazione è del senatore di Fratelli d'Italia, ed ex ministro degli Esteri, Giulio Terzi. "Da senatore eletto a Brescia mi riservo di sottoporre questi contenuti social alla commissione Segre" annuncia Terzi che prosegue: "Indigna che un eletto dalla cittadinanza e che siede in consiglio comunale compia questo tipo di propaganda all'odio con violenti immagini e vìoli quei criteri stilati dall'Ihra, peraltro recentemente sottoscritta dal consiglio comunale di Brescia".



