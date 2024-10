Gasolio sequestrato dalla Gdf di Lodi va in beneficienza

Ottanta litri di gasolio trovato a bordo di un'auto durante un normale controllo sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Lodi che, invece di procedere alla distruzione del prodotto, lo ha donato ad una associazione di volontariato. Nei giorni scorsi, infatti, i finanzieri avevano sottoposto a sequestro il gasolio, nella zona di Casalpusterlengo, per violazione delle norme di trasporto in sicurezza e del mancato pagamento delle accise dovute.

Dell'illecito di natura penale è stata data notizia alla Procura della Repubblica di Lodi che, su istanza degli stessi militari, ha poi disposto la donazione per scopi benefici invece della distruzione, come di solito invece avviene, considerata la qualità e idoneità del prodotto.

E' così che le Fiamme Gialle hanno deciso che il carburante andasse all'associazione di volontariato Croce Casalese, che opera sul territorio lodigiano fin dal 1980 utilizzando proprie ambulanze. Questo permetterà al donatario un risparmio delle spese stanziate per il trasporto urgente dei malati e per le operazioni di primo soccorso sul territorio.



