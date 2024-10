Al Franco Parenti fino a domenica il festival di Vidas

Inizia oggi con una giornata dedicata ai ragazzi delle scuole superiori Incontro, il festival culturale di Vidas, l'associazione che offre assistenza socio-sanitaria ai malati inguaribili, che ha come tema 'Paura e libertà'.

Da oggi a domenica 20 ottobre il tema sarà esaminato in una serie di incontri, spettacoli, dialoghi, mostre al teatro Franco Parenti di Milano.

Sabato alle 10:30 sarà lo psicanalista Massimo Recalcati a parlare della paura della vita, ma nel corso della giornata interverranno anche scrittori come Vivian Lamarque, Jonathan Bazzi, Lidia Ravera e Nadeesha Uyangoda, l'esploratore e divulgatore Alex Bellini, la fotografa Valentina Tamborra, che ha realizzato una mostra con le immagini che ha raccolto seguendo nove famiglie assistite dall'équipe in cure palliative pediatriche VIDAS. Chiusura alle 20 con lo spettacolo Utopia Gym in cui sono impegnate dieci atlete di ginnastica artistica Domenica alle 11 il presidente di Vidas ed ex direttore del Corriere della Sera Ferruccio De Bortoli dialogherà con il direttore di Domani Emiliano Fittipaldi sul 'praticare la libertà'. Lo scrittore Paolo Nori e l'ingegnere aerospaziale Amalia Ercoli Finzi, la comica Michela Giraud e Giada Lonati, medico e direttrice sociosanitaria VIDAS sono fra gli altri protagonisti della giornata conclusiva.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA