A Milano nasce l'ottavo hub contro lo spreco alimentare

A Milano taglio del nastro, in occasione della Giornata mondiale dell'alimentazione, per l'ottavo hub di Quartiere contro lo spreco alimentare promosso dal Comune di Milano. Si tratta del terzo con i fondi assegnati nel 2021 dopo la vittoria della prima edizione dell'Earthshot Prize, il premio promosso dal principe William.

Il nuovo hub ha sede all'interno dell'Associazione Consorzio Cantiere Cuccagna che dal 2005, a fronte dell'assegnazione ventennale dell'immobile da parte del Comune di Milano, si è occupata di recuperare la struttura e trasformarla in un nuovo centro cittadino di cultura e aggregazione. Sarà gestito da Cascina Cuccagna come capofila, insieme ai partner Emergency, Associazione Economia e Sostenibilità, Fondazione Acra, Associazione Comunità Il Gabbiano, Associazione Recup APS, e con l'ulteriore contributo di Fondazione Azimut.

L'hub opererà con un modello di 'self-service' e vendita assistita dove gli utenti potranno scegliere prodotti che comporranno la loro spesa. Emergency fornirà cibo secco e prodotti per l'igiene della casa e della persona, mentre Recup fornirà tramite cargo bike elettrica, cibo fresco recuperato all'Ortomercato, a cui si aggiungeranno un numero variabile di eccedenze da supermercati ed esercenti di zona.

"Gli hub di aiuto alimentare sono sempre di più veri e propri presìdi prossimi ai cittadini, presenti in diversi quartieri, facilmente accessibili a chi ne ha bisogno -ha sottolineato la vicesindaca Anna Scavuzzo -, con l'obiettivo di garantire una rete vicina alle persone e diffusa su tutto il territorio di Milano".

"L'attivazione dell'Hub Cuccagna - dichiara l'assessore al Welfare e Salute Lamberto Bertolé - rappresenta un nuovo passo in avanti in una strategia che punta a costruire reti di supporto sempre più solide e strutturate".



