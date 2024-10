In casa 800 grammi di "droghe del sesso", due arrestati a Milano

Nell'appartamento che condividevano avevano circa 800 grammi di GBL-GHB, le cosiddette "droghe del sesso", oltre a hashish ed ecstasy. Per questo, gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato un egiziano di 34 anni e un israeliano di 35 anni, entrambi per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

I poliziotti della 6/a Sezione della Squadra Mobile avevano individuato un appartamento in via San Miniato come base di spaccio di droga. Ieri hanno notato il 34enne uscire di casa con un plico sigillato ermeticamente. Lo hanno fermato e dentro c'erano due bustine di mefedrone da circa 2,50 grammi e un flacone di GHB-GBL dal peso di 68 grammi.

Nella casa che condividevano con il 35enne sono stati sequestrati 6,5 grammi di mefedrone, una bottiglia in vetro con 800 grammi di GBL-GHB, un flacone con altri 40 grammi della stessa sostanza, hashish, sette pastiglie di ecstasy, denaro, un bilancino elettronico di precisione e materiale per il confezionamento.



