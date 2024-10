The Offspring in Italia, data unica al Forum di Assago nel 2025

The Offspring, la storica punk rock band californiana, tornerà in concerto in Italia con un'unica data del 'Supercharghed: Worldwide in 25 'tour', il 29 settembre 2025 all'Unipol Forum di Milano.

Nel corso della loro lunga carriera, gli Offspring - che hanno festeggiato il 30esimo anniversario del loro album di platino "Smash" proprio quest'anno - hanno pubblicato dieci album in studio, sdoganando insieme a gruppi californiani come Green Day e Rancid, la musica punk rock nel mainstream negli anni '90. Da allora hanno venduto oltre 40 milioni di dischi in tutto il mondo. Il loro show, un concentrato di hit senza tempo, è anche l'occasione per presentare l'ultimo album "Supercharged" (Universal Music), pubblicato lo scorso 11 ottobre. "Il titolo dell'album sembra riassumere come al giorno d'oggi tutti si sentano eccitati nella vita reale e sui social media - dice Dexter Holland, cantante, chitarrista e compositore fondatore degli Offspring - ma si riferisce anche al sound di alcuni dei miei dischi preferiti, dagli AC/DC agli Operation Ivy. Che sia musicalmente o culturalmente, quella parola ti colpisce in modo molto viscerale". Prodotte da Bob Rock, le 10 canzoni del disco sono un inno al cambiamento, come "Light it up": "il protagonista della canzone è stufo ed è pronto a combattere", dice Holland. L'idea di migliorare la propria vita è anche il tema del primo singolo "Make It All Right", intriso di vibrazioni californiane.

Special guest dell'unica data italiana saranno i Simple Plan, band icona della scena pop-punk del nuovo millennio.





