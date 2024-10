Migranti, Mattarella: 'Milan la ga el cor in man'

"Si usa dire che "Milan la ga el cor in man". Per coloro - come me - che non sono milanesi: che Milano ha il cuore in mano, per dire della capacità di integrazione progressiva su cui ha basato anche il proprio sviluppo: la laboriosità dell'immigrazione veneta, l'esodo giuliano-dalmata, l'ondata migratoria dal Meridione. Tutti hanno contribuito alla crescita e al progresso di Milano. Nell'ex triangolo industriale tutte le città recano i segni della industrializzazione e dell'immigrazione. Ma non sono i manufatti, non sono gli edifici a fare una città. Sono le persone". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla Fondazione Ambrosianeum a Milano per il suo terzo evento in città della giornata, che prevede un incontro con l'associazione Franco Verga.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA