Deposito di rifiuti ferrosi scoperti da Gdf vicino al Po

Quattro aree di circa 31mila metri quadrati, in aperta pianura a ridosso del bacino del Po e del Parco Adda Sud, a Caselle Landi, Santo Stefano Lodigiano e Cornovecchio, utilizzate come deposito non autorizzato ed incontrollato di rifiuti metallici sono state individuate dai Finanzieri del Comando Provinciale Lodi.

I militari si sono avvalsi degli elicotteri del Reparto Operativo Aeronavale di Como - Sezione Varese e della 2/a Squadra Unità Navali di Cremona. I Finanzieri della Compagnia di Casalpusterlengo, in collaborazione con l'Arpa Lombardia hanno rilevato sui terreni, di proprietà di tre persone della stessa famiglia, un'area, in particolare, con capannoni e numerosi veicoli, rottami ed attrezzi agricoli in metallo, in parte ricoperti dalla vegetazione, abbandonati e privi di cautele adeguate per evitare lo sversamento di olii e liquidi nel terreno. In un'area ha sede un'azienda sempre di una persona dello stesso nucleo familiare Le coperture dei capannoni in fibrocemento e diversi cumuli dello stesso materiale saranno analizzati per verificare la presenza di amianto e il suo degrado. dell'amianto.

Le Fiamme gialle hanno sottoposto a sequestro probatorio le quattro aree, denunciando i proprietari dei terreni, con il titolare dell'impresa, per molteplici violazioni al Testo Unico Ambientale.



