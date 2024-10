Mauro Guerra confermato presidente di Anci Lombardia

L'assemblea congressuale ha eletto all'unanimità il sindaco di Tremezzina (Como) Mauro Guerra come presidente di Anci Lombardia, confermandolo alla guida dell'associazione.

"Nel 2019, cinque anni fa, il mondo era diverso, abbiamo attraversato insieme l'esperienza drammatica della pandemia, dove abbiamo sperimentato l'esigenza di scelte politiche globali e anche la necessità di un governo locale e di scelte locali. Le lezioni sono la condivisione della responsabilità, la sussidiarietà, la collaborazione istituzionale e le esigenze della sanità", ha spiegato Guerra.

"Poi le guerre - ha aggiunto -, con il prezzo sproporzionato che devono pagare le popolazioni e con lo svuotamento della autorevolezza delle istituzioni sovranazionali. Nel 2023 ero invitato dal sindaco di Betlemme, città con la quale abbiamo in corso un progetto di cooperazione internazionale, e non ci sono andato. Spero un giorno di poterci andare". Poi "abbiamo bisogno di programmi pluriennali su tanti temi che ci coinvolgono. Questi cinque anni - ha aggiunto - sono stati un'esperienza umana e politica eccezionale. In questi anni Anci Lombardia è cresciuta e si è rafforzata, nel numero dei Comuni iscritti ma anche nell'apparato guidato dal segretario generale. Siamo cresciuti nelle relazioni istituzionali, tenendo presenti tre punti: autonomia, lealtà, leale cooperazione. La nostra è una associazione plurale".

Due sono stati gli indirizzi "che ho tenuto fermi dall'inizio del mio mandato: il riferimento alla parità di genere negli organi e il coinvolgimento dei giovani, che continueranno - ha concluso -. Importante sarà inoltre fortificare i rapporti con Anci nazionale, Antonio Decaro ha fatto un grande lavoro, Roberto Pella lo sta continuando. Noi vogliamo dare il nostro contributo in questa fase congressuale, partendo dai 200 e passa delegati lombardi all'assemblea".



