Fontana, buon lavoro a Guerra confermato ad Anci Lombardia

"Complimenti e buon proseguimento di lavoro all'amico e collega Mauro Guerra, confermato alla presidenza di ANCI Lombardia, l'Associazione dei Comuni della nostra regione". Lo scrive in una nota il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana. "Ho scritto "collega" - aggiunge il presidente - perché ho rivestito il ruolo di sindaco, prima a Induno Olona e poi a Varese, così come quello di presidente di ANCI Lombardia, e so bene quanti sacrifici e problemi bisogna affrontare per governare le comunità locali".

"Il sostegno della Regione Lombardia - conclude Fontana - sarà sempre forte e concreto".



