Tassista ubriaco con clienti a bordo forza posto blocco a Milano

Un taxista di 45 anni, con vari precedenti, ha forzato un posto di controllo dei carabinieri, a Milano (nonostante avesse due clienti a bordo) causando un inseguimento alla fine del quale è stato bloccato e denunciato.

L'uomo era ubriaco, in possesso di droga e la sua patente è risultata revocata nel 2020.

È accaduto nella notte tra mercoledì e ieri ed è stato riferito oggi dai carabinieri che hanno denunciato l'uomo per resistenza a pubblico ufficiale, guida in stato di ubriachezza e possesso di droga (una dose di cocaina) per la quale è stato segnalato in Prefettura.

Verso le 3 di notte il taxi è stato fermato nel sottopassaggio in viale Don Sturzo, in zona Garibaldi. Prima il guidatore ha fatto finta di collaborare, poi ha ingranato la marcia ed è fuggito. Inseguito da una pattuglia, è stato bloccato in piazza IV novembre, nei pressi della Stazione Centrale.



