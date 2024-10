Sala incontra rettori sugli alloggi, flashmob degli studenti

'Vogliamo studentati pubblici e gratuiti' è uno dei cartelloni che ha mostrato questa mattina un gruppo di manifestanti di Cambiare rotta davanti a Palazzo Marino, la sede del Comune dove il sindaco Giuseppe Sala sta incontrando i rettori delle otto università milanesi per parlare proprio della questione degli alloggi.

Il flash mob, con anche un paio di tende, è andato in scena stamattina ed è terminato prima dell'arrivo dei rettori.

Gli studenti hanno criticato la commistione pubblico-privato che porta alla costruzione di "student hotel con prezzi simili a quelli di mercato", dunque per loro troppo alti.

Nei cartelli hanno scritto che il prezzo medio di una stanza è 720 euro al mese e che ci sono 92 mila richieste di alloggi a fronte di 14540 posti letto con la conclusione che ci sono circa "75460 studenti senza casa".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA