Le scuole si sfidano a Robotgames, 8 progetti in finale

Il robot di servizio che in azienda svolge tante mansioni e porta anche il caffè, un macchinario per il recupero di materiale legnoso di piccole dimensioni che opportunamente lavorato si trasforma in mattonelle per la combustione di stufe o caldaie, un sistema di movimentazione automatizzato di pallet per lo spostamento di merci e il carico e scarico dei camion.

Sono alcuni dei progetti per la competizione di robotica degli studenti delle scuole superiori che oggi si sono sfidati a BI-MU, fiera internazionale della macchina utensile, robotica e automazione (Fieramilano Rho dal 9 al 12 ottobre).

Ai Robotgames, promossi da Fondazione Ucimu e realizzata da Ente Fiere Italaine Macchine, il supporto di Fondazione Fiera Milano, partecipano 8 team finalisti, tra i quali domattina saranno scelti i vincitori . In palio 20.000 euro che saranno divisi tra i primi tre classificati. Gli 8 team appartengono a 8 istituti provenienti da tutta Italia: Centro di Formazione Professionale ENAIP (Villazzano, Trento), Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri (Ovada, Alessandria), IIS Gae Aulenti (Biella), IS Luigi Galvani (Milano), IIS Gasparrini Righetti (Melfi, Potenza), IISS Volta De Gemmis (Bitonto, Bari, ISIS Cipriano Facchinetti (Castellanza, Varese), ISIS Isaac Newton (Varese). Per sostenerli sono giunti in Fiera centinaia di studenti.



