Detenuto si uccide nel carcere di San Vittore a Milano

Un detenuto di 44 anni si è suicidato in una cella del carcere milanese di San Vittore, dove è stato trovato cadavere stamani. Dell'accaduto è stata informata la pm di turno di Milano Letizia Mocciaro.

"Origini pugliesi, 44 anni, in carcere per presunti reati correlati agli stupefacenti, fine pena provvisorio fissato al 2027 - spiega Gennarino De Fazio, segretario generale della Uilpa Polizia Penitenziaria - si è strozzato ed è stato ritrovato esanime verso le 5.30 di stamattina". A nulla, aggiunge De Fazio, "sono valsi gli immediati tentativi di soccorso della Polizia penitenziaria e dei sanitari". Si tratta "del 75esimo recluso che si toglie la vita dall'inizio dell'anno, in una strage continua - prosegue De Fazio - e che non trova alcun argine dal Governo".



