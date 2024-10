Lombardia e Baviera insieme 'per contare di più in Europa'

La Lombardia e la Baviera siglano un'alleanza per intensificare le relazioni reciproche e unire le forze, su posizioni comuni, rispetto ai rapporti con l'Unione europea. L'accordo è stato ratificato a Milano dall'assessore lombardo allo Sviluppo economico, Guido Guidesi, e dal ministro di Stato bavarese per gli Affari Europei e Internazionali, Eric Beißwenger. Il patto arriva dopo una serie di viaggi diplomatici fatti da Guidesi per creare alleanze, fare squadra con le Regioni più produttive d'Europa e trovare sinergie su tematiche specifiche anche per influenzare le decisioni della commissione europea, con tappe negli ultimi mesi a Monaco di Baviera ma anche a Lipsia, Stoccarda, Pamplona, Lione e Bruxelles.

Guidesi e il ministro bavarese hanno sottolineato l'importanza di rinsaldare le relazioni tra due regioni economicamente forti e geograficamente vicine, che si distinguono in Europa "per la forza del tessuto imprenditoriale e per la capacità di innovazione". Una collaborazione che rafforza il loro impegno in Ue, ad esempio attraverso eventi congiunti a Bruxelles e posizioni comuni su atti legislativi a livello europeo.

Nello specifico si è concordato che Lombardia e Baviera approfondiranno scambi e rapporti nel campo dell'intelligenza artificiale, delle start-up e delle piccole e medie imprese. Le due Regioni, inoltre, sono centri scientifici di livello mondiale e negli ultimi anni hanno investito specificamente nell'espansione delle infrastrutture di ricerca e scientifiche: una maggiore collaborazione tra i centri di ricerca lombardi e bavaresi potrà generare un valore aggiunto per le rispettive economie.

Anche una richiesta congiunta di fondi all'Unione europea è una strada da percorrere per concretizzare una collaborazione ancora più stretta nella ricerca e nella scienza. Il ministro e l'assessore hanno infine confermato la volontà di proseguire nell'impegno per lo sviluppo delle collaborazioni tra Lombardia e Baviera, predisponendo, nelle prossime settimane, tavoli di lavoro su materie di interesse comune coinvolgendo le Camere di Commercio lombarde e bavaresi e coinvolgendo rappresentanti del tessuto economico dei due territori.



