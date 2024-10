A Palazzo Lombardia mostra sulla quotidianità delle persone down

Trentasei fotografie in bianco e nero con situazioni di vita quotidiana di bambini e ragazzi con sindrome di down nelle loro case, scuole, strade, piscine e nei luoghi di lavoro. Sono gli scatti allestiti nella mostra 'La Persona Down. Progettiamo un futuro adulto' inaugurata a Palazzo Lombardia dall'assessore regionale alla Famiglia e Disabilità Elena Lucchini. L'esposizione resterà aperta fino al 18 ottobre.

Le opere esposte sono del varesino Carlo Meazza, maestro di arte ed esplorazione fotografica, in passato fotoreporter del Giornale del Popolo di Lugano e fotografo ufficiale della Pallacanestro di Varese tra il 1970 e il 1995.

"Gli scatti d'autore raccolti in questa mostra ci raccontano i volti e la quotidianità di bambini e ragazzi con la sindrome di down e ci testimoniano come i percorsi di integrazione, sviluppo e condivisione siano l'autentico strumento per progettare un 'futuro adulto" ha dichiarato Lucchini osservando che "per questo resta centrale, nella nostra azione di governo, il riconoscimento del diritto alla vita indipendente e all'inclusione sociale di tutte le persone con disabilità".

La rassegna è stata curata da Giovanna Brebbia, chirurgo specialista in Chirurgia Generale all'Ospedale di Circolo di Varese fino al 2011, autrice di numerose pubblicazioni in ambito scientifico.

Alla cerimonia di inaugurazione è intervenuto anche Gian Piero Papasodero, presidente dell'associazione 'Diversa-mente' e ideatore del progetto Route21, iniziativa che consente a ragazze e ragazzi con Sindrome di Down di viaggiare a bordo di rombanti Harley Davidson dando vita a una speciale staffetta in cui si alternano percorrendo le varie tappe dell'itinerario stabilito.





