A Milano un convegno su come cambia l'orientamento a scuola

Sostituire l'espressione "orientare i ragazzi" con l'espressione "aiutare i ragazzi a orientarsi" è uno degli obiettivi del convegno 'Orientarsi a scuola: nuovi bisogni e nuovi sviluppi' in programma all'università Cattolica di Milano venerdì 11 ottobre alle 15.

Si tratta di un cambio di prospettiva che implica anche trovare le migliori professionalità da affiancare agli insegnanti in questo.

Il convegno, aperto a educatori, chi lavora nell'orientamento ma anche a chi vuole essere d'aiuto a ragazzi che devono compiere le scelte nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, sarà aperto dai saluti istituzionali di Emanuela Confalonieri, direttrice del Centro di ricerca per l'orientamento scolastico e professionale (CROSS), e di Antonella Marchetti, direttrice del dipartimento di Psicologia, seguirà uno scambio di esperienze ed esposizione di ricerche sul tema. Interverranno i docenti Assunta Zanetti dell'Università di Pavia, Deborah Pagani e Alessandro Buffoli del CROSS ed Elisa Manzella dell'Università degli Studi Milano - Bicocca.

Infine, una tavola rotonda moderata dal giornalista di Avvenire Paolo Ferrario aprirà il confronto tra la professoressa Elena Zanfroni dell'Università Cattolica, il dirigente scolastico del liceo Paolo Giovio di Como Nicola D'Antonio e la responsabile dell'orientamento in Università Cattolica Federica Terzaghi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA