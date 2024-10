A Milano 700 bambini in piazza con 'Un campione per amico'

Oltre 700 bambini in festa, tra sport e musica, si sono ritrovati a Milano, all'Arco della Pace, per l'ottava tappa dell'edizione 2024 di 'Banca Generali Un Campione per Amico'. Insieme a loro i campioni dello sport Adriano Panatta, Andrea Lucchetta, Ciccio Graziani e Martín Leandro Castrogiovanni. Oltre al sindaco Giuseppe Sala che ha portato un saluto.

La piazza nel centro di Milano si è trasformata per l'intera mattinata in una vera e propria palestra a cielo aperto: palleggi, rovesci, punizioni.

"Quest'anno c'è il grande successo del tennis italiano, non solo di Sinner ma anche degli altri ragazzi sono stati molto bravi - ha detto Adriano Panatta -. E vedo che c'è molto interesse da parte dei bambini a iscriversi a tennis. Si sono tutti quanti riscoperti tennisti".

"Siamo la palestra d'Italia più grande a cielo aperto - ha detto Cicco Graziani -. I bambini devono capire che va bene tutto, è giusto che ci sia la tecnologia, ma loro devono stare nelle piazze, nelle palestre, nei campi e fare sport, perché è vita, inclusione e divertimento". "Siamo entusiasti della risposta di Milano per questa ottava tappa di Banca Generali Un Campione per Amico - ha concluso Massimiliano Melegari, Sales Manager di Rete - Lombardia e Trentino Alto Adige di Banca Generali -, crediamo sia importante trasmettere ai bambini l'esempio di questi quattro grandi campioni ma vogliamo anche richiamare l'attenzione di tutti sull'importanza di una corretta educazione finanziaria a cui vogliamo avvicinare i più giovani".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA