Da martedì riscaldamenti accesi a Milano per 13 ore al giorno

Caloriferi accesi a Milano, come da programma, da martedì 15 ottobre. La data è stabilita da un'ordinanza del Comune che regola le temperature consentite e gli orari di accensione degli impianti.

Negli edifici residenziali si potrà arrivare a 19 gradi più 2 di tolleranza, ridotta di 1 grado rispetto ai 20 previsti per legge. Per le attività industriali, artigianali e simili il limite rimane invece invariato a 18 gradi (più 2 di tolleranza).

Per il funzionamento degli impianti l'ordinanza stabilisce un massimo di 13 ore al giorno (invece di 14), comprese tra le ore 5 e le ore 23.

Come di consueto, sono esclusi dalle prescrizioni ospedali, cliniche, case di riposo, asili nido e scuole dell'infanzia.

Il Comune invita anche quest'anno cittadini e cittadine ad adottare "comportamenti responsabili e buone pratiche che riducano i consumi energetici" a vantaggio sia dell'ambiente sia del costo delle bollette.

Il periodo di accensione degli impianti terminerà, salvo nuove disposizioni, il 15 aprile 2025.



