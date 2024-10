Lombardia-Veneto-Trentino insieme per valorizzare Lago di Garda

Una nuova iniziativa per sostenere la competitività della destinazione Lago di Garda e l'economia turistica della zona. La giunta della Regione Lombardia ha approvato il 'Progetto di comunicazione Garda Unico', in collaborazione con la Regione Veneto e la Provincia autonoma di Trento, da realizzarsi nel triennio 2024-2027.

Gli obiettivi sono quelli di consolidare la visione del Lago di Garda come destinazione turistica unitaria, promuovendo il marchio Garda; promuovere 'progetti di eccellenza' di concerto con i tre territori coinvolti per un'offerta turistica di qualità; promuovere i principali eventi del lago attraverso la creazione di un calendario unitario; incrementare i flussi complessivi ampliando la stagione classica e proseguire con l'internazionalizzazione dei flussi di riferimento. Il costo del progetto ammonta complessivamente a 900mila euro e prevede un'equa ripartizione a carico di ciascuna delle parti.

"Il Garda lombardo è per la nostra Regione una meta di grande valore attrattivo - ha spiegato l'assessore al Turismo Barbara Mazzali -. I dati provvisori riferiti al periodo gennaio-luglio 2024 certificano 1,5 milioni di arrivi, di cui il 63% di nazionalità straniera e il 36,35% italiana. Questi turisti hanno già prodotto oltre 6 milioni di pernottamenti complessivi quest'anno, con un incremento del 12,06% rispetto allo stesso periodo del 2023. Tuttavia per continuare a crescere e restare competitivi in un mercato turistico globale, è essenziale una comunicazione coordinata ed efficace, capace di valorizzare tutte le sfaccettature del territorio".

Regione Lombardia, ha aggiunto l'assessore a Montagna ed Enti Locali Massimo Sertori, "destinerà una parte dei contributi del Fondo Comuni Confinanti, in coerenza con le sue finalità, ad un progetto strategico di promozione e di valorizzazione unitaria e coordinata del Lago di Garda".



