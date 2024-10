Lombardia punta su investimenti esteri, piano della Regione

La Regione Lombardia, su impulso dell'assessore allo Sviluppo Economico Guido Guidesi, ha elaborato un piano per potenziare ulteriormente l'attrattività del territorio e attirare ancora di più gli investimenti esteri, mettendo a disposizione degli investitori, delle imprese e delle pubbliche amministrazioni un nuovo strumento per incrociare domanda e offerta.

Si tratta di 'Opportunity Lombardy', un processo di rilevazione sistematica di aree e immobili in grado di ospitare l'insediamento di nuove attività economiche. L'obiettivo è rafforzare la capacità di rispondere in modo sempre più efficace alle richieste insediative, crescenti e diversificate, che le imprese rivolgono a Regione Lombardia.

La Lombardia, secondo i numeri forniti dall'assessorato, è la Regione più attrattiva d'Italia e tra le migliori d'Europa per la capacità di intercettare investimenti diretti dall'estero.

Nel quinquennio 2020-2024 sono stati avviati quasi 400 progetti - di cui 79 che provengono dagli Stati Uniti - che valgono circa 20.000 nuove assunzioni e flussi di cassa per 10 miliardi di euro, numeri che da soli rappresentano oltre un terzo degli investimenti esteri avvenuti in Italia nel medesimo periodo.

Da qui ai prossimi 3 anni, i progetti di investimento attualmente supportati da Regione Lombardia potranno generare, secondo le stime, 10.000 nuovi occupati e un flusso di cassa di oltre 5,4 miliardi per lo sviluppo delle nuove imprese.

Con 'Opportunity Lombardy' Comuni, Province o altre Pubbliche amministrazioni, Enti pubblici, fondazioni, soggetti privati o associazioni imprenditoriali possono presentare una candidatura per aree già idonee a ospitare insediamenti produttivi, oppure aree già edificate, progetti di rigenerazione urbana, aree inattive o dismesse che necessitano un rilancio.

"Un nuovo strumento attraverso cui Regione Lombardia - ha spiegato Guidesi - tenta di migliorare nei numeri il primato di Regione più attrattiva per gli investimenti esteri. Un modo per dare concretezza alle possibilità di indotto e posti di lavoro.

Il tutto agevolando la riqualificazione e riattivazione di aree inattive".



