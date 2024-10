Italia-Kazakistan, a Milano tre giorni di incontri e di dialogo

Ha preso il via al Palazzo Lombardia di Milano la tre giorni di incontri del forum ''Kazakhstan - Italy: Trade investment opportunities on the road to Kazakhstan', per lavorare insieme al futuro delle relazioni tra il nostro Paese e l'Asia centrale.

Il forum fa seguito alla visita ufficiale in Italia del 18 e 19 gennaio scorsi del presidente del Kazakistan Kassym-Jomart Tokayev che ha incontrato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e Papa Francesco. In quella occasione furono condivisi alcuni obiettivi da raggiungere, tra cui il rafforzamento dei rapporti economici, la loro diversificazione, l'espansione delle relazioni accademiche e il focus su clima e ambiente.

"Ci sono tantissimi punti di collaborazione - ha evidenziato il governatore della Lombardia Attilio Fontana - e i primi interventi lo stiano dimostrando al di là dei rapporti storici che esistono tra il nostro Paese, l'Italia, e il Kazakistan: stiamo aprendo nuovi canali che possono essere particolarmente interessanti nei settori del turismo, della cultura, degli scambi universitari, senza escludere aree come le nuove tecnologie e l'agroalimentare".

All'evento hanno partecipato, tra gli altri, anche il presidente del Senato Ignazio La Russa, la ministra del Turismo Daniela Santanchè e vari ospiti come l'ambasciatore straordinario e plenipotenziario della Repubblica del Kazakistan in Italia, Yerbolat Sembayev, l'ambasciatore d'Italia in Kazakistan, Marco Alberti e Arman Shakkaliyev, Ministro del Commercio e Integrazione del Kazakistan.

"In un contesto di riposizionamento dello scenario globale in cui - ha spiegato il sottosegretario regionale con delega alle Relazioni internazionali ed europee Raffaele Cattaneo - guardare a quest'area dell'Asia centrale rappresenta un'opportunità di sbocco di mercati nuovi per le nostre imprese e di collaborazione crescente. Ricordo un dato: l'export dalla Lombardia verso il Kazakistan l'anno scorso è cresciuto nel 52%, quello italiano è salito del 30".



