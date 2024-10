Con ApritiModa torna il dietro le quinte del made in Italy

Torna il 19 e 20 ottobre ApritiModa, l'appuntamento per scoprire i retroscena del Made in Italy, tra atelier e piccole botteghe, che apriranno eccezionalmente al pubblico per due giornate. Ad accogliere i visitatori grandi aziende come Armani, Dolce &Gabbana, Missoni, Fendi, ma anche piccoli laboratori e nuovi marchi. In Lombardia, oltre a Milano, sono coinvolte imprese delle province di Como, Bergamo, Varese e Mantova.

"E' un'occasione unica - dice l'assessore al Turismo, Marketing Territoriale e Moda di Regione Lombardia Barbara Mazzali - per vedere la moda che nasce, dietro 'le quinte', dove menti creative e mani esperte lavorano la materia prima, le danno forma e concretezza, per renderla, alla fine, un capo d'eccellenza Made in Italy. ApritiModa è uno speciale viaggio tra i segreti della moda italiana, famosa in tutto il mondo", ha spiegato Mazzali ringraziando l'ideatrice dell'iniziativa, la giornalista Cinzia Sasso, che dal 2017 coinvolge grandi e piccole realtà del 'saper fare' lombardo e italiano, che acconsentono ad aprire le porte dei loro luoghi di lavoro.

Se la prima edizione della manifestazione si è svolta sette anni fa nella sola città di Milano, a partire da quelle successive si sono aperte le porte anche di altre città italiane, da Firenze a Venezia, da Napoli a Bergamo. Nel 2017 i luoghi aperti erano 14, nel 2023 sono stati 100.



